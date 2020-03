Weitere Videos finden Sie unter: https://www.deraktionaer.tv Viola Grebe blickt in dieser Sendung auf die meistgehandelten Werte beim Onlinebroker Flatex. Welche Aktien werden aktuell am häufigsten gekauft und welche verkauf? Zudem erfahren Sie warum einige dieser Werte heute im Fokus stehen. Unter den Käufen findet sich heute beispielsweise die Aktien der Lufthansa. Die Lufthansa bleibt im Krisenmodus, der Kurs der Kranich-Airline sinkt weiter. Dies hat der Münchner Milliardär Heinz Hermann Thiele erneut zum Kauf genutzt. So wurde am Freitag bekannt, dass sein Anteil nun bereits auf 10,0001 Prozent gestiegen ist. Zuvor lag die Beteiligung bei 5,29 Prozent. Bei den Verkäufen steht BioNTech ganz vorne. Diese Aktie hatte sich zuletzt nach einem deutlichen Kurssprung sehr volatil gezeigt. Das Unternehmen hat einen Impfstoff gegen COVID-19 in Arbeit.