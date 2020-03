FRANKFURT (Dow Jones)--Die Lufthansa-Tochter Eurowings reduziert ihre Kapazitäten ab Mittwoch auf 10 Prozent. Schwerpunktmäßig werden Rückholer-Flüge aus den wichtigsten Urlaubsregionen organisiert, teilte das Unternehmen am Montag mit. An den Flughäfen Düsseldorf, Hamburg, Stuttgart und Köln/Bonn werde eine Grundversorgung an innerdeutschen Verbindungen sowie an Flügen zu ausgewählten europäischen Metropolen sichergestellt, hieß es weiter.

Germanwings und Eurowings Europe, die beide im Auftrag von Eurowings fliegen, lassen alle Maschinen am Boden. Mit der Kürzung sollen die finanziellen Belastungen verringert werden. Eurowings führt derzeit mit Gewerkschaften und Betriebspartnern "konstruktive Gespräche" über Kurzarbeit.

March 23, 2020

