FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat den fairen Wert je Aktie von Total SA von 40 auf 34 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. Wegen der nochmals in die Knie gegangenen Öl- und Gaspreise reduzierte Analyst Werner Eisenmann in einer am Montag vorliegenden Studie seine Gewinnschätzungen. Das extreme Sektorumfeld werde die Ergebnisse negativ beeinflussen, aber der Konzern habe seine defensiven Stärken bereits mehrfach bewiesen und weise eine solide Bilanz auf./ajx/bek



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 15:46 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / 15:58 / MEZ



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: FR0000120271

