Am Mittag noch herrschte an den Aktienmärkten in Frankfurt und New York die Hoffnung, die Kurse könnten zu einer starken technischen Gegenbewegung ansetzen. Der Dow-Future schoss 1.500 Zähler in die Höhe, der DAX kurzzeitig über 9.000, nachdem die US-Notenbank neue Maßnahmen beschlossen hatte. Doch mittlerweile haben die Bären wieder das Zepter übernommen.Die Fed hat nach zwei Zinssenkungen und anderen geldpolitischen Maßnahmen heute noch einmal nachgelegt. Die Pläne stellen alles bisher Dagewesene ...

Den vollständigen Artikel lesen ...