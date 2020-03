pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG verschiebt HauptversammlungsterminDGAP-Ad-hoc: pferdewetten.de AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung pferdewetten.de AG: pferdewetten.de AG verschiebt Hauptversammlungstermin23.03.2020 / 18:08 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.pferdewetten.de AG verschiebt HauptversammlungsterminDie pferdewetten.de AG (ISIN DE000A2YN777) wird die bislang für den 19. Mai 2020 in Düsseldorf geplante ordentliche Hauptversammlung für einen späteren Zeitpunkt einberufen. Das hat der Vorstand des Unternehmens mit Zustimmung des Aufsichtsrats soeben beschlossen.Diese Entscheidung steht vor dem Hintergrund der sich stark ausbreitenden Infektionen mit dem Corona-Virus (SARS-CoV-2). In dieser unklaren gesundheitlichen Gesamtsituation hat die Gesundheit der Aktionärinnen und Aktionäre sowie der mit der Organisation der Hauptversammlung befassten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Gesellschaft und ihrer Dienstleister absoluten Vorrang. Damit leistet die pferdewetten.de AG im Rahmen ihrer gesellschaftlichen Verantwortung einen Beitrag zu dem Ziel, durch Verzicht auf Veranstaltungen mit vielen Teilnehmern die Ausbreitung des Corona-Virus einzudämmen.Durch die Absage der Hauptversammlung für den ursprünglich geplanten Termin verschiebt sich unter anderem auch der Beschluss über die Verwendung des Bilanzgewinns 2019 und die Auszahlung der Dividende.Die Gesellschaft prüft, in wieweit sie gemäß der aktuell in der Gesetzgebung befindlichen Änderungen abweichend von § 59 Absatz 1 des Aktiengesetzes auch ohne Ermächtigung durch die Satzung entscheiden kann, einen Abschlag auf den Bilanzgewinn nach Maßgabe von § 59 Absatz 2 des Aktiengesetzes an die Aktionäre zu zahlen.Die Hauptversammlung soll baldmöglichst im Rahmen der gesetzlichen Vorschriften angesetzt werden. Die pferdewetten.de AG wird ihre Aktionärinnen und Aktionäre sowie die Öffentlichkeit zeitgerecht über die weitere Planung informieren.Düsseldorf, den 23.03.2020Pierre Hofer Vorstandpferdewetten.de AG Kaistraße 4 D-40221 Düsseldorf Telefon: +49 (0) 211 781 782 10 Telefax: +49 (0) 211 781 782 19 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag23.03.2020 CET/CEST Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: pferdewetten.de AG Kaistr. 4 40221 Düsseldorf Deutschland Telefon: +49 (0)2 11 / 7817820 Fax: +49 (0)2 11 / 78178299 E-Mail: verwaltung@pferdewetten.de Internet: www.pferdewetten.ag ISIN: DE000A2YN777, DE000A1K05B4 WKN: A2YN77, A1K05B Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (General Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1004361Ende der Mitteilung DGAP News-Service1004361 23.03.2020 CET/CEST