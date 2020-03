Champignon Brands Inc.: Der CEO von Champignon Brands teilt strategische Ziele in exklusiven NetworkNewsWire BroadcastDGAP-News: Champignon Brands Inc. / Schlagwort(e): Research Update Champignon Brands Inc.: Der CEO von Champignon Brands teilt strategische Ziele in exklusiven NetworkNewsWire Broadcast23.03.2020 / 18:06 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Der CEO von Champignon Brands teilt strategische Ziele in exklusiven NetworkNewsWire BroadcastNEW YORK, 23. März 2020 (GLOBE NEWSWIRE) - via NetworkNewsAudio - Champignon Brands Inc. (CSE: SHRM) gibt die Ausstrahlung ihres Audio-Interviews mit NetworkNewsAudio ("NNA") bekannt, einer von über 40 Marken im InvestorBrandNetwork ( "IBN").Das Interview ist zu hören unter: http://nnw.fm/S39TuGareth Birdsall, CEO von Champignon Brands, führt zusammen mit Stuart Smith von NNW ein Interview, das sich mit dem strategischen Plan des Unternehmens befasst, sein Portfolio zu erweitern und ein herausragender Akteur im aufstrebenden Sektor der psychedelischen Arzneimittel zu werden. Champignon mit ihrem Hauptsitz in Vancouver zielt darauf, die Gesundheits- und Wellnessvorteile von funktionalen Pilzen zu fördern, die in einer Vielzahl von Produkten im Gesundheitsbereich und in pharmazeutischen Produkten verwendet werden.Champignons Portfolio an aus Pilzen gewonnenen Consumer Packaged Goods (CPGs, abgepackte Verbrauchsgüter) umfasst die Flaggschiffmarke des Unternehmens, Vitality Superteas, die weltweit über den E-Commerce-Shop des Unternehmens sowie in Boutique-Cafés und Einzelhändlern für Nahrungsergänzungsmittel in Kanada verkauft wird. Während die bisherigen Erfolge von Champignon in diesem Jahr beeindruckend sind, so sagte Birdsall, dass das Unternehmen "gerade erst damit anfängt"."Wir haben weltweit ziemlich beeindruckende Umsätze erzielt, unsere E-Commerce-Website umgestaltet und bestimmte Forschungs- und Entwicklungsinitiativen begonnen", sagte Birdsall. Champignon hat kürzlich einen Börsengang abgeschlossen und plant, Börsennotierungen in Frankfurt, Deutschland, und auf dem OTC-Markt in den USA zu erreichen."Wir haben einige sehr aufregende Akquisitionen in der Pipeline. Wir werden versuchen, unsere klinische Infrastruktur zu stärken und an der Entdeckung neuartiger Medikamente teilzunehmen, während wir gleichzeitig unsere Verabreichungssysteme und den bis dato entwickelten geschützten Pilzextrakt wirksam nutzen," fügte er hinzu.Als forschungsorientiertes Unternehmen, das sich auf die Formulierung, Herstellung und den Vertrieb einer Reihe handwerkliche erzeugter Nahrungsergänzungsmittel auf Pilzbasis spezialisiert hat, wird Champignon seinen firmeneigenen Pilzextraktformulierungen in einer neuen Produktklasse der psychedelisch inspirierten Arzneimittel zum Durchbruch verhelfen."Wir betrachten die psychedelischen Arzneimittel und alle zugehörigen Entdeckungen neuartiger Arzneimittel und Verabreichungssysteme als möglicherweise die revolutionärste Sache für die Allgemeinmedizin und die große Pharmaindustrie, wie wir sie heute kennen. Unser Kicker ist die Tatsache, dass wir als herausragender Akteur im Bereich der psychedelischen Arzneimittel hervortreten wollen."Die Legalisierung von Psychedelika zur Verwendung in der Medizin gewinnt in den USA zunehmend an Bedeutung. Immer mehr Forscher wenden sich der Untersuchung von Psilocybin zu, dem psychedelischen Molekül, das in verschiedenen Pilzen vorkommt, um ansonsten unbehandelbare Krankheiten zu behandeln. Auch die Anleger beginnen, sich ernsthaft mit der Branche zu befassen."Sie sehen all dieses spekulative Kapital, das sich in der Cannabisindustrie so gut entwickelt hat, und man versucht jetzt, es in etwas Neues umzuschichten, etwas, das transformativ ist", sagte Birdsall. "Wir setzen wirklich auf psychedelische Arzneimittel und darauf, so vertikal zu sein."Das vollständige Interview finden Sie hier: http://nnw.fm/S39TuÜber Champignon Brands Inc.Champignon Brands Inc. 