Von Pietro Lombardi

BARCELONA (Dow Jones)--Banco Santander wird für die Dauer der Coronavirus-Epidemie in Spanien keine Stellen abbauen oder Beschäftige vorübergehend freisetzen. Die Großbank versprach am Montag, alle 29.000 Stellen in dem Land seien sicher, sowohl in der Zentrale als auch im gesamten Filialnetz.

Santander wird auch Gespräche mit seinen Dienstleistern führen, um ihnen durch die Corona-Turbulenzen zu helfen und so Entlassungen zu vermeiden. Bei Firmen, die besonders stark von der Bank abhängig sind, sollen Maßnahmen zur Deckung der Gehälter einiger ihrer Mitarbeiter ergriffen werden.

Santander stellt den Regionalbehörden in Madrid 4 Millionen Euro zur Verfügung, um die Zahl der Krankenhausbetten und Intensivpflegeplätze aufzustocken.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/rio/hab

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 12:49 ET (16:49 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.