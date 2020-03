FRANKFURT (Dow Jones)--Der deutsche Aktienmarkt ist am Montag sehr schwach in die neue Woche gestartet. Die Zahl der Coronavirus-Infizierten ist weltweit auf über 350.000 gestiegen, die Zahl der an dem Virus verstorbenen Menschen liegt nun bei über 15.000. Die italienische Regierung hat das Herunterfahren des öffentlichen Lebens weiter verschärft und die Schließung aller nicht notwendigen Unternehmen angeordnet. Der DAX verlor 2,1 Prozent auf 8.741 Punkte.

Die Ankündigung praktisch unbegrenzter Anleihekäufe durch die US-Notenbank, also das US-Pendant zum Vorgehen des früheren EZB-Präsidenten Mario Draghi, verpuffte an den Märkten weitgehend. "Es hilft doch nichts", merkte ein Händler frustriert an. Die Fed könne durch Wertpapierkäufe keine Produktionsstätten wieder hochfahren, die wegen der Coronakrise stillgelegt worden seien. Für eine nachhaltige Erholung müsse sich zunächst eine Besserung in der Coronakrise selbst abzeichnen.

MTU verloren 15,2 Prozent und waren damit Tagesverlierer im DAX. Der Triebwerkshersteller will die Produktionsstandorte in München und im polnischen Rzeszow für drei Wochen schließen. Eine Woche später sollen die Instandhaltungsstandorte in Hannover und Ludwigsfelde folgen.

Post und Börse Profiteure der Lage

Gut hielten sich Deutsche Börse und Deutsche Post mit Aufschlägen von 2,3 Prozent bzw. 2,2 Prozent - beide Unternehmen gelten als relative Gewinner der Krise. Tagesgewinner im DAX waren Fresenius mit Aufschlägen von 2,7 Prozent.

Eine Verschiebung der für diesen Sommer geplanten Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Pandemie könnte nach Einschätzung des japanischen Ministerpräsidenten Shinzo Abe unter Umständen "unvermeidbar" werden. Adidas gaben daraufhin 5,7 Prozent nach und Puma 5,4 Prozent. Ein Ausfall der Olympischen Spiele dürfte weitgehend eingepreist sein.

Weiter aufwärts ging es mit Drägerwerk. Der Kurs stieg um 7,6 Prozent. Das Unternehmen soll Beatmungsgeräte an Kliniken liefern. Hugo Boss verloren 3,1 Prozent. CEO Mark Langer scheidet zum 30. September aus dem Vorstand des Modekonzerns aus. Nach dem Ausscheiden dürfte sich die Unsicherheit über die Zukunft des Unternehmens weiter verstärken, so die Citigroup.

Umgesetzt wurden im Xetra-Handel bei den DAX-Werten rund 197,2 (Vortag: 286,5) Millionen Aktien im Wert von rund 6,20 (Vortag: 9,56) Milliarden Euro. Es gab sieben Kursgewinner und 23 -verlierer.

=== INDEX zuletzt +/- % +/- % YTD DAX 8.741,15 -2,10% -34,02% DAX-Future 8.809,00 -0,27% -32,90% XDAX 8.845,18 +2,54% -32,66% MDAX 18.837,03 -3,50% -33,47% TecDAX 2.316,88 -1,37% -23,15% SDAX 8.172,02 -1,46% -34,69% zuletzt +/- Ticks Bund-Future 171,05% +42 ===

