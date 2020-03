(shareribs.com) Frankfurt / New York 23.03.2020 - Biotech-Aktien zeigen sich zum Wochenauftakt überwiegend leichter. Im deutschen Handel können MagForce zulegen. An der Wall Street liegt der Sektor weiter unter Druck. Der DAX verliert am Montag 2,6 Prozent auf 8.698 Punkte. Hier können Fresenius, Deutsche Post und Deutsche Börse zulegen. Papiere von MTU Aero, Adidas und Bayer sacken ab. Der MDAX gibt ...

Den vollständigen Artikel lesen ...