Bund bringt massives Corona-Hilfspaket auf den Weg

Das Regierungskabinett hat ein beispielloses Hilfspaket beschlossen, mit dem die Folgen der Coronavirus-Pandemie bekämpft werden sollen. Mit einem "Wirtschaftsstabilisierungsfonds" sollen "die notwendigen Maßnahmen umgesetzt werden, um unsere Volkswirtschaft zu stabilisieren und Arbeitsplätze zu sichern", erklärte das Bundesfinanzministerium. Vorgesehen sind ein Garantierahmen von 400 Milliarden Euro, um es den Unternehmen zu erleichtern, sich am Kapitalmarkt zu refinanzieren, Rekapitalisierungsmaßnahmen in Höhe von 100 Milliarden Euro zur Kapitalstärkung, um die Solvenz von Unternehmen sicherzustellen, und Kredite von bis zu 100 Milliarden Euro, um KfW-Sonderprogramme zu refinanzieren.

Wirtschaft lobt Rettungspaket der Regierung

Das von der Bundesregierung auf den Weg gebrachte Hilfspaket gegen die Auswirkungen der Coronavirus-Epidemie ist in der Wirtschaft auf ein weithin positives Echo gestoßen. Zu zahlreichen Details wurden aber Nachbesserungen gefordert. "Es ist gut, dass die Bundesregierung jetzt keine Zeit verliert", sagte der Hauptgeschäftsführer des Bundesverbandes der Deutschen Industrie, Joachim Lang. "Das Maßnahmenpaket zur Stabilisierung der Wirtschaft ist zu Recht groß angelegt, um den Unternehmen schnell, unbürokratisch und passgenau zu helfen.

Pharmazeutische Industrie will mehr Mitspracherechte bei Corona-Maßnahmen

Die deutsche Pharmaindustrie sieht im geplanten Gesetzesentwurf zum Schutz der Bevölkerung vor der Coronakrise einen erheblichen Eingriff in die unternehmerische Freiheit und fordert von der Politik größere Anstrengungen für eine unabhängigere Arzneimittelversorgung.

Bundestagsfraktionen ändern wegen Corona-Krise Geschäftsordnung

Wegen der Corona-Krise wird die Geschäftsordnung des Bundestags geändert. Danach soll der Bundestag vorübergehend beschlussfähig sein, wenn lediglich mehr als ein Viertel seiner Mitglieder anwesend ist. Das bestätigte der rechtspolitische Sprecher der Unionsbundestagsfraktion, Jan-Marco Luczak, Dow Jones Newswires auf Anfrage. Zuerst hatte das Magazin Der Spiegel darüber berichtet. Die Bundestagsfraktionen haben sich auf die Änderung verständigt, so Luczak.

Länder haben rechtliche Bedenken gegen Spahns Corona-Gesetz - Zeitung

Die von Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) geplante Reform des Infektionsschutzgesetzes stößt in den Bundesländern auf verfassungsrechtliche Bedenken. Nach Handelsblatt-Informationen wollen mehrere Landesjustizminister von SPD, Grünen und FDP die Neuregelungen daher zeitlich befristen, damit sie nach der aktuellen Ausnahmelage noch einmal in Ruhe bewertet werden können. Ihre Sorge ist, dass ein Bundesministerium ermächtigt wird, per Verwaltungsakt und ohne Zustimmung des Bundesrats in eine Reihe von Grundrechten einzugreifen.

Zahl der Coronavirus-Infektionen weltweit auf mehr als 350.000 gestiegen

Die Zahl der offiziell bestätigten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus ist weltweit auf mehr als 350.000 gestiegen. Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf der Basis von Behördenangaben ergab, dass sich bis Montagnachmittag mindestens 350.142 Menschen mit dem Erreger Sars-Cov-2 infiziert haben. Die Zahl der Todesfälle stieg auf 15.873.

Maas will wegen Corona-Krise "Solidaritätsklausel" der EU aktivieren

Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) will wegen der Corona-Krise die "Solidaritätsklausel" in den EU-Verträgen aktivieren. Dies habe er seinen EU-Kollegen am Montag bei einer Video-Konferenz vorgeschlagen, sagte Maas in Berlin. Ziel sei es, die Reaktion der EU auf die Ausbreitung des Coronavirus durch "ganz konkrete Maßnahmen" zu stärken und "materielle und personelle Kapazitäten innerhalb der EU" dort zur Verfügung zu stellen, "wo der Bedarf am größten ist".

Maas: Bisher 120.000 deutsche Touristen aus Ausland zurückgeholt

Reiseveranstalter und die Bundesregierung haben bisher 120.000 wegen der Corona-Krise im Ausland gestrandete Reisende nach Deutschland zurückgeholt. Mehr als 80.000 weitere deutsche Touristen seien aber noch im Ausland, sagte Bundesaußenminister Heiko Maas (SPD) am Montag nach einem Treffen der EU-Außenminister. Sie sollten nun auch mit Hilfe anderer EU-Staaten in die Heimat zurückgebracht werden.

Bund erhöht wegen Corona Emissionsvolumen 2020 um 119,5 Mrd EUR

Der Bund stockt das Emissionsvolumen ab dem zweiten Quartal massiv auf gegenüber der ursprünglchen Planung für 2020. Grund ist der steigende Finanzierungsbedarf als Folge des weitreichenden Maßnahmenpakets, das die Bundesregierung zur Bewältigung der Coronavirus-Pandemie am Montag auf den Weg gebracht hat.

Kabinett verabschieded Schutz von Mietern vor Corona-Krise

Das Bundeskabinett hat am Montag einen weitreichenden Schutz von Mietern vor Folgen der Corona-Krise beschlossen. Danach darf Mietern, die nachweislich wegen der Corona-Pandemie ihre Miete nicht zahlen können, nicht gekündigt werden. Es soll zudem ein Mietzahlungsaufschub für Wohn- und Gewerbeimmobilien während des Zeitraums vom 1. April bis 30. Juni 2020 gelten.

Giffey: Erleichterter Zugang zum Kinderzuschlag ab 1. April

Mit den vom Bundeskabinett beschlossenen Corona-Hilfen haben Eltern mit Verdienstausfällen ab April einen erleichterten Zugang zum Kinderzuschlag (KiZ). Für den "Notfall-KiZ" werde die Berechnungsgrundlage deutlich verkürzt, sagte Bundesfamilienministerin Franziska Giffey (SPD) am Montag in Berlin. Bisher war das Durchschnittseinkommen der letzten sechs Monate die Berechnungsgrundlage. Ab April muss nur das Einkommen des letzten Monats vor der Antragstellung nachgewiesen werden. Diese Regelung gilt bis Ende September.

Erster Corona-Test bei Merkel fällt negativ aus

Bei Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) gibt es noch keine Anzeichen für eine Infektion mit dem Corona-Virus. Ein erster Test sei negativ ausgefallen, teilte das Bundespresseamt am Montag in Berlin mit. Sicherheitshalber sollten in den kommenden Tagen weitere Tests vorgenommen werden. Merkel hatte sich am Sonntag freiwillig in häusliche Quarantäne begeben.

Frankfurt am Main untersagt Hamsterkäufe

Die Stadt Frankfurt am Main will Hamsterkäufe per Verordnung unterbinden. Nach einer am Montag ergangenen Allgemeinverfügung dürfen in den Geschäften der Stadt nur noch handelsübliche Mengen verkauft werden. Außerdem wird die Zahl der Menschen begrenzt, die sich in Geschäften aufhalten dürfen. Niemand darf nach der Verfügung mit mehr als einem Einkaufswagen unterwegs sein.

Suche nach Corona-Mitteln und Impfstoffen läuft auf Hochtouren

Die Suche nach Medikamenten und Impfstoffen gegen das neuartige Coronavirus läuft auf Hochtouren: In Europa laufen klinische Tests von vier Arzneimitteln an insgesamt 3.200 Infizierten, wie die französische Forschungszentrale Inserm mitteilte. Auch Patienten in Deutschland werden demnach einbezogen. China will erstmals einen möglichen Impfstoff gegen Covid-19 testen.

Spahn sieht "Signale der Entspannung" bei Schutzausrüstung

Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) ist vorsichtig optimistisch mit Blick auf die Versorgung der Gesundheitseinrichtungen mit Schutzausrüstung. Es seien am Montag Lieferungen an alle 17 Kassenärztliche Vereinigungen und die Bundesländer geschickt worden, sagte er am Montag in Berlin. Die Verteilung an Krankenhäuser und andere Einrichtungen werde von den Ländern übernommen.

IWF-Chefin warnt wegen Corona vor schlimmerer Rezession als in Finanzkrise 2008

Der Internationale Währungsfonds (IWF) hat angesichts der Coronavirus-Pandemie vor einer schlimmeren weltweiten Rezession als bei der Finanzkrise 2008 gewarnt. Die Pandemie werde "schwerwiegende" wirtschaftliche Auswirkungen mit sich bringen, erklärte IWF-Chefin Kristalina Georgieva am Montag. Der Ausblick für dieses Jahr sei "negativ": Erwartet werde eine "Rezession mindestens so schlimm wie während der weltweiten Finanzkrise oder schlimmer".

Südwesten übernimmt Krisen-Tarifvertrag für Metallindustrie aus NRW

Unternehmen und Arbeitnehmervertreter im Südwesten haben den vergangene Woche zwischen den Tarifparteien in Nordrhein-Westfalen ausgehandelten Krisen-Tarifvertrag für die Metall- und Elektroindustrie weitgehend übernommen. Darauf einigten sich die IG Metall Baden-Württemberg und der Arbeitgeberverband Südwestmetall nach eigenen Angaben vom Montag. Nach Angaben der Gewerkschaft gelten nun auch im Südwesten Erleichterungen bei der Kinderbetreuung und der Entgelttarifvertrag sowie der Manteltarifvertrag für Auszubildende treten unverändert wieder in Kraft.

EU-Staaten wegen Corona-Krise für Aussetzung der Defizitregeln

Die EU-Staaten haben Pläne gebilligt, wegen der Corona-Krise erstmals die europäischen Regeln für Haushaltsdefizite auszusetzen. Europas Finanzminister stimmten am Montag einem Vorschlag der EU-Kommission zu, eine entsprechende Klausel im Stabilitäts- und Wachstumspakt zu aktivieren, wie sie in einer Erklärung mitteilten. Dies solle "die erforderliche Flexibilität" gewährleisten, um in der Krise "alle notwendigen Maßnahmen" zur Unterstützung der Gesundheitssysteme und der Wirtschaft zu ermöglichen.

Frankreich holt 60.000 Staatsbürger aus dem Ausland zurück

