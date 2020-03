Von Andrew Tangel

CHICAGO (Dow Jones)--Der US-Flugzeugbauer Boeing will seine Produktion in Seattle einstellen, um die Ausbreitung des Coronavirus unter seinen Mitarbeitern einzudämmen. Der Produktionsstopp soll voraussichtlich 14 Tage dauern und am Mittwoch beginnen. Bereits zu Wochenanfang werde die Produktion zurückgefahren.

"Dieser notwendige Schritt schützt unsere Mitarbeiter und die Kommunen, in denen sie arbeiten und leben", so Boeing-CEO David Calhoun.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/err

(END) Dow Jones Newswires

March 23, 2020 14:18 ET (18:18 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.