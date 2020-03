Das dreistufige App-basierte Programm überwacht die physischen und psychischen Symptome von COVID-19

Raleigh, North Carolina, March 23, 2020 (GLOBE NEWSWIRE) -- PRA Health Sciences hat heute die kommerzielle Verfügbarkeit seines COVID-19-Monitoring-Programms bekannt gegeben. Mit dem App-basierten mehrstufigen Programm können Arbeitgeber, Kostenträger, Dienstleister und Gesundheitssysteme während der Pandemie den Gesundheitszustand und das Wohlbefinden von Personen überwachen, die keine Symptome aufweisen, bei denen der Verdacht einer Infektion besteht oder bei denen bereits eine Infektion mit COVID-19 diagnostiziert wurde.



Die Teilnehmer werden dabei je nach COVID-19-Krankheitsstatus einer von drei Gruppen zugewiesen:

Im Schulungsprogramm für symptomfreie Teilnehmer werden deren Vitalparameter überwacht und Informationen zu Präventionstechniken vermittelt. Außerdem erhalten die Teilnehmer psychologische Unterstützung.

Im Quarantäneprogramm für Teilnehmer, bei denen ein COVID-19-Verdachtsfall besteht, werden Informationen zu möglichen Symptomen, auf die die Teilnehmer achten sollten, vermittelt. Außerdem werden Gefühle der Angst und der Isolation thematisiert und es besteht eine Verbindung zu einer medizinischen Fachkraft.

Im umfassenden Monitoring-Programm werden Patienten mit COVID-19-Diagnose betreut, die sich noch im eigenen Zuhause befinden. Es umfasst Symptommanagement, die regelmäßige Überwachung durch eine medizinische Fachkraft und die Koordinierung von Pflege und Versorgung.

Teilnehmer des Programms können die App auf ihre persönlichen Mobilgeräte herunterladen und darüber wichtige Gesundheitsdaten melden, die bei COVID-19 relevant sind, wie beispielsweise Körpertemperatur, Herzfrequenz und Pulsoxymetrie. Außerdem melden die Teilnehmer COVID-19-typische Symptome wie Kurzatmigkeit, Müdigkeit und Veränderungen der Hustenintensität. Die Teilnehmer profitieren von der Kompetenz der von Pflegepersonal angeleiteten klinischen Mitarbeiter im Callcenter von PRA, die die über die App gemeldeten Informationen täglich beobachten. Die geschulten Mitarbeiter können sowohl auf die körperlichen Symptome als auch auf mögliche soziale und psychische Auswirkungen kompetent reagieren.

"Die COVID-19-Pandemie zeigt, dass aktuell bei Organisationen aller Größen ein dringender Bedarf daran besteht, Menschen aus der Ferne dabei zu unterstützen, ihren Gesundheitszustand und ihr Wohlbefinden zu beobachten", so Kent Thoelke, Executive Vice President und Chief Scientific Officer bei PRA Health Sciences. "Angesichts der Ausmaße der COVID-19-Pandemie werden unser Gesundheitssystem und die entsprechenden Infrastrukturen unter enormen Druck geraten. Im Rahmen des Programms haben Teilnehmer die beruhigende Gewissheit, dass sie sich jederzeit bequem von zu Hause aus mit einer medizinischen Fachkraft in Verbindung setzen können, während sie gleichzeitig die räumliche Distanzierung aufrechterhalten. Die Möglichkeit, in dieser unsicheren Zeit aus der Ferne mit Personen interagieren zu können, ist entscheidend für die Aufrechterhaltung der Infrastruktur und der Leistungsfähigkeit des Gesundheitssystems sowie für Patientensicherheit und Geschäftskontinuität."

Das Programm, das von Care Innovations, einem Tochterunternehmen von PRA Health Sciences, entwickelt wurde, kann innerhalb weniger Tage implementiert werden. Da es auf der cloudbasierten digitalen Gesundheitsplattform Health Harmony aufbaut, kann das Programm sofort skaliert werden und aktualisierte Inhalte integrieren, wenn sich Richtlinien ändern.

PRA implementiert das COVID-19-Monitoring-Programm und die App für Gesundheitsorganisationen und große Arbeitgeber. Zudem führt das Unternehmen aktuell Gespräche über die Einführung des Programms mit akademischen Institutionen, Behörden, Gesundheitsabteilungen und weiteren privaten Unternehmen.

Weitere Informationen zum COVID-19-Monitoring-Programm finden Sie unter https://www.careinnovations.com/contact/ oder telefonisch unter 855-885-CARE.

