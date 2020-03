Die europäische Gemeinschaftswährung Euro wurde zuletzt mit 1,0737 US-Dollar gehandelt. In der Spitze war der Euro noch auf über 1,08 Dollar gestiegen.Auch gegenüber dem Schweizer Franken zeigte sich das gleiche Bild. Am Abend geht die Gemeinschaftswährung Euro bei 1,0556 Franken um nach 1,0583 am Nachmittag. Der US-Dollar ...

Den vollständigen Artikel lesen ...