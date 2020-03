Die britische Regierung um Premier Boris Johnson hat am Montagabend drakonische Maßnahmen zur Eindämmung der Coronavirus-Pandemie verkündet. Johnson forderte die Bürger des Landes in einer Fernsehansprache auf, zu Hause zu bleiben. Der Lockdown kommt, nachdem die Regierung zuletzt heftig kritisitert wurde. Der Aktienmarkt reagiert kaum.Der britische Leitindex FTSE 100 hat am Montag erstmals seit 2011 unter der Marke von 5.000 Punkte geschlossen. Nach Beendigung der Sitzung meldete sich der britische ...

Den vollständigen Artikel lesen ...