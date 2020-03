Das Coronavirus hat das öffentlichte Leben in vielen Ländern Europas lahmgelegt. Die wirtschaftlichen Folgen dürften nicht nur Unternehmen, sondern bald auch die Banken zu spüren bekommen.? Bankaktien in Coronakrise stark unter Druck? Neue Kreditausfälle könnten Banken in Bedrängnis bringen? Institute heute besser aufgestellt als bei letzter KriseAn der Börse sind die Auswirkungen des Coronavirus bei den Banken bereits angekommen: Die Kurse zahlreicher großer europäischer Bankhäuser ...

