In einer gemeinsamen Stellungnahme über die aktuelle Situation am weltweiten Ölmarkt haben Verantwortliche der IEA und der OPEC vor den Folgen einer anhaltenden Preisinstabilität gewarnt. Vor allem Entwicklungsländer könnten in die Krise geraten.? Konflikt zwischen Russland und Saudi-Arabien führt zu Preiskampf und massivem Wertverfall des Öls? Corona-Pandemie führt zusätzlich zu geringerer Ölnachfrage auf dem Weltmarkt? IEA und OPEC warnen vor drastischen Folgen für Entwicklungsländer, ...

