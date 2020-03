WASHINGTON (dpa-AFX) - Nachdem er selbst mehrfach vom "chinesischen Virus" gesprochen hatte, hat US-Präsident Donald Trump dazu aufgerufen, asiatischstämmige Menschen nicht für die Coronavirus- Krise verantwortlich zu machen. Es sei wichtig, Amerikaner mit asiatischen Wurzeln in den USA zu schützen, sagte Trump am Montagabend (Ortszeit) im Weißen Haus in Washington. "Das sind großartige Leute", betonte er. Die Ausbreitung des Coronavirus sei in keiner Weise ihre Schuld. Auf die Frage, warum er sich zu einer solchen Mahnung veranlasst sehe, sagte Trump, es könne sein, das Amerikaner mit asiatischen Wurzeln mit "etwas gemeiner Sprache" konfrontiert würden. "Das lasse ich nicht zu."



In den vergangenen Tagen hatte Trump selbst mit Blick auf die Corona-Pandemie immer wieder von einem "chinesischen Virus" gesprochen. Das brachte ihm Kritik ein, er stigmatisiere damit China in der Krise und trage zur Ausgrenzung von Chinesen bei. Der Präsident verteidigte seine Wortwahl mehrfach und betonte, das Virus komme nun mal aus China. Die Bezeichnung sei "überhaupt nicht rassistisch", sondern nur zutreffend. Bei seinem Auftritt am Montagabend (Ortszeit) nutzte Trump den Begriff "chinesischer Virus" nicht./jac/cy/DP/zb