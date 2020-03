=== *** 07:00 DE/Nordex SE, ausführliches Jahresergebnis, Hamburg *** 07:00 DE/Rational AG, ausführliches Jahresergebnis (11:00 Online-BI-PK), Landsberg 07:00 LU/Corestate Capital Holding SA, ausführliches Jahresergebnis, Luxemburg 07:25 DE/Rhön-Klinikum AG, ausführliches Jahresergebnis, Bad Neustadt/Saale 07:35 DE/Godewind Immobilien AG, Jahresergebnis, Frankfurt *** 08:00 DE/Bertelsmann SE & Co KGaA, Jahresergebnis (09:30 Telefonkonferenz), Gütersloh 08:00 DE/LPKF Laser & Electronics AG, ausführliches Jahresergebnis, Garbsen 08:00 DE/Singulus Technologies AG, ausführliches Jahresergebnis, Kahl am Main *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,5 zuvor: 52,5 *** 09:15 FR/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 40,4 zuvor: 49,8 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 43,0 zuvor: 52,5 *** 09:30 DE/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 39,5 zuvor: 48,0 09:40 DE/PSI Software AG, Jahresergebnis, Berlin *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 40,0 zuvor: 52,6 *** 10:00 EU/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Eurozone März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 40,0 zuvor: 49,2 Einkaufsmanagerindex gesamt PROGNOSE: 40,0 zuvor: 51,6 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex nicht-verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,0 zuvor: 53,2 *** 10:30 GB/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 45,0 zuvor: 51,7 *** 10:50 EU/EZB, Ergebnis der Zuteilung eines 7-tägigen Dollar-Tenders 11:00 DE/NordLB Norddeutsche Landesbank Girozentrale, BI-PK (via Telefonkonferenz) *** 11:30 DE/Bundeswirtschaftsminister Altmaier und Wirtschaftsweisen-Vorsitzender Feld, PK-Livestream nach Videokonferenz mit den Spitzen der deutschen Wirtschaftsinstitute 11:30 DE/Zuteilung Aufstockung 2-jährige Bundesschatzanweisung über 4 Mrd EUR *** 11:30 EU/EZB, Zuteilung Haupt-Refi-Tender *** 12:30 EU/EZB, Zuteilung LTRO *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,0 zuvor: 49,4 *** 14:45 US/Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,5 zuvor: 50,7 *** 15:00 US/Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +7,9% gg Vm *** 18:30 EU/Treffen der Eurogruppe (via Videokonferenz) zur Corona-Krise *** 21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q, Beaverton 21:30 US/Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API) - US/G7-Außenminister, Videokonferenz (bis 25.3.) ===

