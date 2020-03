Bis August 2018 kannte Zucker nur eine Richtung, diese war seit Jahren abwärts gerichtet und drückte die Preise auf ein Niveau von grob 10,75 US-Cent abwärts. Erst an dieser Stelle begann wenig später eine volatile Seitwärtsbewegung, die im September 2019 ein weiteres Tief in diesem Bereich hervorgebracht hatte. Durch den anschließenden Kursanstieg bei Zucker konnten Investoren hierdurch einen Doppelboden etablieren, zu Beginn dieses Jahres gelang ein Anstieg sogar auf 15,90 US-Cent. Doch der Crash im März an den Börsen hat auch tiefe Kratzer bei Rohstoffen hinterlassen, aktuell kämpft Zucker um eine Stabilisierung an den Tiefs aus 2018/2019 und scheint offensichtlich damit Erfolg zu haben. Nachhaltig wurde dieses Niveau nämlich nicht unterschritten, vielmehr stellt sich derzeit sogar eine latente Gegenbewegung ein und bietet hierdurch Handelsansätze auf der Oberseite.

Gegenbewegung gestartet

Solange das Niveau zwischen 10,50 und 10,75 US-Cent ungebrochen ...

Den vollständigen Artikel lesen ...