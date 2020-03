Nordex SE: Die Nordex Group gewinnt Großauftrag über 400 MW aus NorwegenDGAP-News: Nordex SE / Schlagwort(e): Auftragseingänge Nordex SE: Die Nordex Group gewinnt Großauftrag über 400 MW aus Norwegen24.03.2020 / 07:15 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Hamburg, 24. März 2020. Die Nordex Group hat einen Großauftrag über 400 MW mit Turbinen der 5-MW-Klasse aus Norwegen erhalten. Für einen deutschen Investor liefert und errichtet die Nordex Group 72 Turbinen des Typs N149/5.X auf 105 Meter Stahlrohrtürmen für den Windpark "Oyfjellet. Nach der Errichtung im Herbst 2021 ist die Nordex Group anschließend für die Vollwartung der Anlagen im Rahmen eines Premium-Service-Vertrags mit einer Laufzeit von 20 Jahren zuständig, mit Verlängerungsoptionen auf insgesamt 30 Jahre."Øyfjellet" wurde von Eolus Vind entwickelt, einem der größten Entwickler von Windkraftprojekten in Skandinavien. Der Windpark entsteht in der Nähe der Stadt Mosjøen in der Kommune Vefsn. Die 5-MW-Turbinen der Delta4000-Baureihe werden mit dem Nordex Anti-Icing System ausgestattet, da sich der Starkwindstandort auch durch ein sehr kaltes Klima auszeichnet. Das Gebiet mit spärlicher Vegetation liegt in Berghöhen in 600 - 800 Meter über dem Meeresspiegel.Eolus Vind schloss 2018 mit Alcoa Norway einen Stromabnahmevertrag (PPA) ab. 15 Jahre lang wird Alcoa den im Windpark "Oyfjellet" erzeugten sauberen Strom beziehen, um seine Aluminiumproduktionsanlage im nahegelegenen Mosjøen zu versorgen."Wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit Nordex beim Bau und Betrieb eines der interessantesten Windkraftprojekte in Europa. Nordex' flexible Technologie und ihre Erfahrung mit anspruchsvollen nordischen Klimabedingungen waren wichtige Erfolgsfaktoren in unserer Bewertung, die beste Lösung für unser 400-MW-Projekt zu finden. Gemeinsam mit Nordex und dem Investor werden wir die lokale Industrie und Gemeinde über Jahrzehnte mit erneuerbarem Strom versorgen", sagt Per Witalisson, CEO von Eolus."Gerade bei einem Projekt dieser Größenordnung wie Oyfjellet freuen wir uns besonders, dass sich Eolus Vind und der neue Projektinhaber für die Nordex Group und für den Einsatz der N149/5.X-Turbinen entschieden haben", sagt Patxi Landa, Vertriebsvorstand der Nordex Group. "Øyfjellet wird ein weiteres bedeutendes Projekt für die Energiewende auf europäischer Ebene sein und erneut demonstrieren, wie wirtschaftlich Onshore-Windenergie verbrauchsnah sauberen Strom liefern kann."Eolus vind AB im Profil Eolus Vind AB ist einer der führenden Windkraftentwickler in Skandinavien. Eolus ist in der gesamten Wertschöpfungskette von der Entwicklung von Projekten auf der grünen Wiese bis zum Bau und Betrieb von Windparks tätig. Eolus bietet sowohl lokalen als auch internationalen Investoren attraktive und wettbewerbsfähige Investitionen in den nordischen und baltischen Ländern sowie in den Vereinigten Staaten. Eolus wurde 1990 gegründet und hat 615 Windkraftanlagen mit einer Leistung von über 1 200 MW errichtet. Eolus hat Verträge über rund 1 250 MW unterzeichnet, von denen rund 690 MW in Betrieb sind. Eolus Vind AB hat rund 21000 Aktionäre. Eolus-Aktien sind an der Nasdaq Stockholm notiert. Weitere Informationen über Eolus finden Sie unter www.eolusvind.comDie Nordex Group im Profil Die Gruppe hat über 28 GW Windenergieleistung in über 40 Märkten installiert und erzielte im Jahr 2019 einen Umsatz von etwa EUR 3,3 Mrd. Das Unternehmen beschäftigt derzeit über 6.800 Mitarbeiter. Zum Fertigungsverbund gehören Werke in Deutschland, Spanien, Brasilien, den USA, Indien, Argentinien und Mexiko. Das Produktprogramm konzentriert sich auf Onshore-Turbinen der 2,4- bis 5,X-MW-Klasse, die auf die Marktanforderungen von Ländern mit begrenzten Ausbauflächen und Regionen mit begrenzten Netzkapazitäten ausgelegt sind. Sprache: Deutsch Unternehmen: Nordex SE Erich-Schlesinger-Straße 50 18059 Rostock Deutschland