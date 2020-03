The following instruments on XETRA do have their first trading day 24.03.2020Die folgenden Instrumente in XETRA haben ihren ersten Handelstag am 24.03.2020TrdMod InstCode Exch ISIN Name InstGrp InstType Curr CCPCA XFRA DE000DDA0X39 DZ BANK IS.A1310 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0X54 DZ BANK IS.A1311 BD00 BON EUR NCA XFRA DE000DDA0X62 DZ BANK IS.A1312 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KB0 LBBW SZA NH 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KC8 LBBW SZA NH 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KD6 LBBW SZA NH 20/30 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000LB13KG9 LBBW NK STUFENZINS 20/22 BD01 BON NOK NCA XFRA DE000LB13KH7 LBBW AD STUFENZINS 20/23 BD01 BON AUD NCA XFRA DE000NLB2955 NORDLB 20/26 BD01 BON EUR NCA XFRA DE000NLB2963 NORDLB 20/28 BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013504644 ENGIE 20/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013504677 ENGIE 20/28 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA FR0013504693 ENGIE 20/32 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA US46647PBJ49 JPMORG.CHASE 20/31 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US6174468N29 MORGAN STANL 20/51 FLR BD01 BON USD NCA XFRA US92343VFD10 VERIZON COMM 20/50 BD01 BON USD NCA XFRA US92343VFE92 VERIZON COMM 20/30 BD01 BON USD NCA XFRA US92343VFF67 VERIZON COMM 20/27 BD01 BON USD NCA XFRA XS2147133495 UNILEVER 20/25 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA XS2147133578 UNILEVER 20/30 MTN BD01 BON EUR NCA XFRA CA59101W1032 META GROWTH CORP. EQ00 EQU EUR NCA 0E9 XFRA CA98959U1084 ZINC8 ENERGY SOLUTI. INC. EQ00 EQU EUR NCA XFRA US59560V2088 MID-CON ENERGY PART. UTS EQ00 EQU EUR N