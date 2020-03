FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 24.03.2020 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 25.03.2020 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 24.03.2020. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 25.03.2020.INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUSTNQL1 XFRA ZAE000117321 BIDVEST GROUP LTD. RC-,05 0.148 EURRZT XFRA ZAE000060000 MERAFE RES LTD. RC-,01 0.002 EURXFRA DE000HSH4XW0 HCOB KK3 15/21 0.000 %XFRA DE000HLB11H7 LB.HESS.-THR.ZI.DI.03A/15 0.001 %IFF XFRA US4595061015 INTL FLAVORS/FRAG.DL-,125 0.701 EURGRL XFRA US3742971092 GETTY RLTY CORP. DL-,01 0.346 EURCYP XFRA US2328061096 CYPRESS SEMICON. DL-,01 0.103 EURCWT XFRA US2315611010 CURTISS-WRIGHT DL 1 0.159 EURNYVU XFRA TH0535010R13 THORESEN THAI -NVDR- BA 1 0.002 EURKW9A XFRA HK0027032686 GALAXY ENTMT GROUP 0.054 EURCJA XFRA CA01626P4033 ALIMENTATION COUCHE-T. B 0.045 EURWBJ XFRA AU000000WEB7 WEBJET LTD 0.048 EURSLD XFRA AU000000SEK6 SEEK LTD 0.070 EUR3DW XFRA AEDFXA0M6V00 DP WORLD PLC DL 2 0.374 EURXFRA FR0013410628 AIR FRAN.KLM 19/26 CV 0.022 EURHWY XFRA US0193301092 ALLIED MOTION TECHS DL-01 0.028 EURVAI XFRA US91879Q1094 VAIL RESORTS INC. DL-,01 1.644 EURAVJ XFRA US0303711081 AMERICAN VANGUARD DL-,10 0.019 EURKFY XFRA US5006432000 KORN FERRY DL -,01 0.093 EUR9SG XFRA AU000000SVW5 SEVEN GROUP HOLDINGS LTD 0.112 EURXCL1 XFRA DK0060495240 SIMCORP A/S NAM. DK 1 1.004 EURLDB XFRA DK0010287234 H. LUNDBECK A/S NAM. DK 5 0.549 EURV6H XFRA AU000000VRT3 VIRTUS HEALTH LTD 0.064 EURAZO XFRA US04638F1084 ASTRO-MED INC. DL-,01 0.065 EURC2BC XFRA LU1377632572 BOCI CBK-S.S.EX.50A I.AED 0.225 EURSII XFRA CA9628791027 WHEATON PREC. METALS 0.093 EUR