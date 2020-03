TOKIO/SCHANGHAI (Dow Jones)--Nach den heftigen Verlusten vom Montag geht es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben. Anleger reagieren erleichtert auf die Zusicherung der US-Notenbank vom Montag, in unbegrenztem Umfang Anleihen zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern.

Der Nikkei-225-Index steigt in Tokio zum Handelsschluss um 7,1 Prozent auf 18.092 Punkte. In Seoul rückt der Kospi um 7,1 Prozent vor. An der Börse in Sydney, wo der Handel schon beendet ist, gewann der S&P/ASX-200 4,2 Prozent. Das australische Parlament hatte Wirtschaftsstimuli im Volumen von 84 Milliarden australischen Dollar beschlossen.

Im neuseeländischen Wellington schloss die Börse 7,2 Prozent höher. Hier würdigten die Investoren auch das koordinierte Vorgehen von Regierung, Zentralbank und Geschäftsbanken in der Coronavirus-Krise. Neuseeland bereitet sich derzeit auf eine vierwöchige Ausgangssperre vor, die ab Mittwoch gelten sol.

In Hongkong geht es mit dem Hang-Seng-Index um 3,5 Prozent nach oben. Der Composite-Index in Schanghai steigt um 0,7 Prozent. China wird die Ausgangsbeschränkungen in Wuhan, wo das Coronavirus erstmals aufgetreten war, am 8. April aufheben, berichten staatliche chinesische Medien. Die Lockerung gilt zunächst für gesunde Personen.

Am Montag nach Börsenschluss in Asien hatte die US-Notenbank mitgeteilt, dass sie ihre Ankäufe von Staatsanleihen und Hypothekenpapieren deutlich ausweiten werde, und kündigte quasi unbegrenzte Käufe an. Damit bewies die Fed in den Augen vieler Anleger Handlungsfähigkeit - etwas, das der Politik in den USA derzeit zu fehlen scheint. Denn die kann sich trotz der drängenden Probleme nicht einigen. Ein Rettungspaket im Umfang von bis zu 2 Billionen US-Dollar war am Wochenende im US-Senat gescheitert.

Den Anlegern in Asien gefalle die Entschlossenheit der Fed, die im Gegensatz zur Zögerlichkeit der Regierung stehe, sagt Stephen Innes von Axicorp.

Erholung der Ölpreise befeuert Energiesektor

Gesucht sind in der Region Aktien der Energiebranche, die von wieder steigenden Ölpreisen mit nach oben gezogen werden. In Tokio rücken Inpex um 9,8 Prozent vor. CNOOC gewinnen in Hongkong 4,1 Prozent. In Sydney sprangen Santos um gut 20 Prozent nach oben. Hier dürfte auch eine Studie der Ratingagentur Standard & Poor's gestützt haben, die dem Unternehmen einen ausreichenden Puffer bescheinigte, um den Verfall der Ölpreise vorerst aufzufangen. Oil Search verbesserten sich um 8,5 Prozent und Woodside Petroleum um 5,6 Prozent.

Die Ölpreise legen im asiatisch dominierten Handel am Dienstag weiter zu. Das Barrel US-Rohöl der Sorte WTI verteuert sich um 4,2 Prozent auf 24,33 Dollar. Die global gehandelte Sorte Brent steigt um 3,6 Prozent auf 28,00 Dollar.

=== Index (Börse) zuletzt +/- % % YTD Ende S&P/ASX 200 (Sydney) 4.735,70 +4,17% -29,15% 06:00 Nikkei-225 (Tokio) 17.851,18 +5,70% -28,61% 07:00 Kospi (Seoul) 1.587,70 +7,10% -27,76% 07:00 Hang-Seng (Hongk.) 22.452,52 +3,49% -23,09% 09:00 Straits-Times (Sing.) 2.309,25 +3,39% -25,20% 10:00 KLCI (Malaysia) 1.295,61 +2,84% -20,70% 10:00 DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:58 Uhr % YTD EUR/USD 1,0784 +0,4% 1,0746 1,0695 -3,8% EUR/JPY 119,02 -0,2% 119,23 117,84 -2,4% EUR/GBP 0,9280 -0,2% 0,9298 0,9193 +9,7% GBP/USD 1,1621 +0,6% 1,1554 1,1633 -12,3% USD/JPY 110,33 -0,6% 110,97 110,19 +1,5% USD/KRW 1252,35 -1,6% 1273,00 1263,75 +8,4% USD/CNY 7,0905 -0,0% 7,0926 7,1112 +1,8% USD/CNH 7,1034 -0,2% 7,1174 7,1354 +2,0% USD/HKD 7,7551 -0,0% 7,7561 7,7566 -0,5% AUD/USD 0,5904 +1,1% 0,5838 0,5790 -15,7% NZD/USD 0,5773 +1,1% 0,5709 0,5651 -14,2% Bitcoin BTC/USD 6.484,01 +0,5% 6.454,71 5.879,26 -10,1% ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,33 23,36 +4,2% 0,97 -59,4% Brent/ICE 28,00 27,03 +3,6% 0,97 -56,7% METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.562,08 1.566,25 -0,3% -4,18 +3,0% Silber (Spot) 13,46 13,46 +0,0% +0,00 -24,6% Platin (Spot) 656,40 649,70 +1,0% +6,70 -32,0% Kupfer-Future 2,14 2,11 +1,7% +0,04 -23,6% ===

