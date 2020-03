Der Ausverkauf an den Börsen hat auch die Fresenius-Aktie erwischt. Binnen weniger Wochen ist der DAX-Wert in der Spitze um 50 Prozent eingebrochen. Zuletzt sorgten Gerüchte zur Klink-Verstaatlichung in Spanien für Schlagzeilen, die Fresenius zurückwies. Denn zum Gesundheitskonzern gehört die größte private Krankenhauskette des Landes, Quironsalud. Das raten jetzt die Analysten.Die DZ Bank hat den fairen Wert für Fresenius von 50,30 auf 40,30 Euro gesenkt aber die Einstufung auf "Kaufen" belassen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...