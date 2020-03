HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Die Privatbank Berenberg hat Encavis nach Jahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 9,25 auf 10,00 Euro angehoben. Der Betreiber von Solarkraftwerken und Windparks habe solide Resultate vorgelegt, schrieb Analystin Charlotte Friedrichs in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der jüngste Kursrutsch sei nicht gerechtfertigt. Mit Encavis setzten Anleger auf ESG-Kriterien, also auf Unternehmen, die Umwelt- und Sozialaspekte in den Fokus stellten ebenso wie eine gute Unternehmensführung. Der Ausblick von Encavis sei ebenfalls solide und die Risiken durch die Coronavirus-Krise begrenzt./ajx/la



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 17:14 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.03.2020 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX



DE0006095003

ENCAVIS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de