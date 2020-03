Der amerikanische Lebensmittelkonzern Hormel Foods Corporation (ISIN: US4404521001, NYSE: HRL) zahlt am 15. Mai 2020 (Record day: 13. April 2020) eine Dividende in Höhe von 23,25 US-Cents je Aktie aus. Insgesamt schüttet der Nahrungsmittelhersteller aus Austin im US-Bundesstaat Minnesota damit bereits die 367. Quartalsdividende in Folge aus. Seit dem Börsengang im Jahr 1928 zahlt das Unternehmen insgesamt eine Dividende aus. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...