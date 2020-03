Gute Nachrichten aus China liefern heute positive Impulse für DAX und Co. In der zentralchinesischen Provinz Hubei, wo der Ausbruch des Coronavirus seinen Ausgang genommen hatte, sollen erste Beschränkungen wie Reiseverbote in Kürze aufgehoben werden. Auch die Aixtron-Aktie setzt zur Gegenbewegung an.Die Aixtron-Aktie befand sich zuletzt wie fast alle Technologieaktien im freien Fall. Vom Hoch hat der Titel rund 50 Prozent an Wert verloren. Am vergangenen Donnerstag (19. März) wurde ein Verlaufstief ...

Den vollständigen Artikel lesen ...