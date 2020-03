NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Fresenius SE nach dem Kursrutsch von "Market-Perform" auf "Outperform" hochgestuft, das Kursziel aber von 42,90 auf 37,50 Euro gesenkt. Nunmehr ergebe sich zu einem Schnäppchenpreis die Gelegenheit zum Einstieg in eine qualitativ starke Aktie, schrieb Analystin Lisa Bedell Clive in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Markt sei zwar aktuell wegen der Verschuldung des Medizinkonzerns besorgt, sie selbst aber hält die diesbezüglichen Risiken für gering. Angesichts der aktuellen Viruskrise erhielten die Krankenhäuser nun Geld vom Bund und die Tochter Helios sei hier die erste in der Reihe./la/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: / / UTC Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 03:12 / UTC



DE0005785604

FRESENIUS-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de