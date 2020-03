DJ MORNING BRIEFING - USA/Asien

Der Markt-Überblick am Morgen, zusammengestellt von Dow Jones Newswires:

TAGESTHEMA

In China wird die nach Ausbreitung des neuartigen Coronavirus verhängte Abriegelung der Provinz Hubei weitgehend aufgehoben. Gesunden Bürgern ist es ab Dienstag um Mitternacht (Ortszeit) erlaubt, die Provinz zu verlassen, wie die örtlichen Behörden ankündigten. Hubei gilt als Ausgangspunkt der Pandemie, die Provinz war zwei Monate lang von der Außenwelt abgeschottet.

Derweil ist die Zahl der offiziell bestätigten Infektionsfälle mit dem neuartigen Coronavirus ist weltweit auf mehr als 360.000 gestiegen. Eine Zählung der Nachrichtenagentur AFP auf der Basis von Behördenangaben ergab, dass sich bis Montagabend mindestens 361.510 Menschen mit dem Erreger Sars-Cov-2 infiziert haben. Die Zahl der Todesfälle stieg auf mindestens 16.146. Allein in Europa sind inzwischen mehr als 10.000 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion gestorben.

Mittlerweile hat sich das Coronavirus auf 174 Länder rund um den Globus ausgebreitet. Die meisten Infektionen verzeichnet mit 81.093 offiziell gemeldeten Fällen weiterhin China, wo das Virus im vergangenen Dezember erstmals aufgetreten war. An zweiter Stelle steht Italien mit fast 64.000 nachgewiesenen Infektionen. Insgesamt gibt es in Europa mindestens 185.413 Infektionsfälle. Damit ist Europa nun der Kontinent, auf dem sich das Virus am rasantesten ausbreitet.

Europaweit starben bis Montag 10.114 Menschen an den Folgen einer Coronavirus-Infektion. In Italien, dem am stärksten von der Pandemie betroffenen Land Europas, stieg die Zahl der Toten durch die vom Coronavirus ausgelöste Lungenkrankheit Covid-19 auf mindestens 6077. In Spanien erhöhte sich die Zahl der Toten auf 2.182. Frankreich meldete bis Montag 860 Todesfälle.

Die Dunkelziffer bei den Infektionsfällen dürfte weltweit noch deutlich höher liegen. In den meisten Ländern werden nur Menschen mit starken Symptomen auf das Coronavirus getestet. Die offiziell gemeldeten Infektionszahlen dürften daher nur einem Bruchteil der tatsächlichen Fälle entsprechen.

AUSBLICK UNTERNEHMEN +

In den USA veröffentlichen u.a. folgende Unternehmen Geschäftszahlen:

21:15 US/Nike Inc, Ergebnis 3Q

AUSBLICK KONJUNKTUR

- US 14:45 Einkaufsmanagerindex Service Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,0 zuvor: 49,4 14:45 Einkaufsmanagerindex verarbeitendes Gewerbe Markit März (1. Veröffentlichung) PROGNOSE: 42,5 zuvor: 50,7 15:00 Neubauverkäufe Februar PROGNOSE: -0,9% gg Vm zuvor: +7,9% gg Vm 21:30 Rohöllagerbestandsdaten (Woche) des privaten American Petroleum Institute (API)

ÜBERSICHT INDIZES

INDEX Stand +/- % S&P-500-Indikation 2.320,25 +3,42% Nasdaq-100-Indikation 7.267,50 +3,27% Nikkei-225 18.092,35 +7,13% Hang-Seng-Index 22.697,16 +4,61% Kospi 1.609,97 +8,60% Shanghai-Composite 2.715,24 +2,07% S&P/ASX 200 4.735,70 +4,17%

FINANZMÄRKTE

OSTASIEN (VERLAUF)

Nach den heftigen Verlusten vom Montag geht es am Dienstag an den meisten Börsen in Ostasien und Australien deutlich nach oben. Anleger reagieren erleichtert auf die Zusicherung der US-Notenbank vom Montag, in unbegrenztem Umfang Anleihen zu kaufen, um die wirtschaftlichen Folgen der Corona-Pandemie zu lindern. Den Anlegern in Asien gefalle die Entschlossenheit der Fed, die im Gegensatz zur Zögerlichkeit der Regierung stehe, sagt Stephen Innes von Axicorp. China wird derweil die Ausgangsbeschränkungen in Wuhan, wo das Coronavirus erstmals aufgetreten war, am 8. April aufheben, berichten staatliche chinesische Medien. Die Lockerung gilt zunächst für gesunde Personen. Gesucht sind in der Region Aktien der Energiebranche, die von wieder steigenden Ölpreisen mit nach oben gezogen werden. In Tokio rücken Inpex um 9,8 Prozent vor. CNOOC gewinnen in Hongkong 4,1 Prozent. In Sydney sprangen Santos um gut 20 Prozent nach oben. Hier dürfte auch eine Studie der Ratingagentur Standard & Poor's gestützt haben, die dem Unternehmen einen ausreichenden Puffer bescheinigte, um den Verfall der Ölpreise vorerst aufzufangen. Oil Search verbesserten sich um 8,5 Prozent und Woodside Petroleum um 5,6 Prozent.

US-NACHBÖRSE

Die Corona-Krise macht auch vor Twitter nicht Halt. Wie schon etliche andere Unternehmen zuvor musste auch der Betreiber des gleichnamigen Kurznachrichtendiensts seinen Ausblick zurückziehen. Statt eines Gewinns wird im ersten Quartal dieses Jahres voraussichtlich ein operativer Verlust anfallen, weil Werbeeinnahmen wegbrechen.

Die Twitter-Aktie legte im nachbörslichen Handel auf nasdaq.com dennoch um 0,9 Prozent zu. Denn aufgrund der Ausgangssperren und Kontaktverbote als Folge der Pandemie nutzen mehr Menschen den Kurznachrichtendienst. Im Vergleich zum Vorjahr seien 23 Prozent mehr Nutzer auf Twitter aktiv, im Vergleich zum vorigen Quartal betrage das Plus 8 Prozent, berichtete das Unternehmen.

WALL STREET

Vortag Umsatz NYSE (Aktien) 1,58 Mrd 2,70 Mrd Gewinner 676 1.316 Verlierer 2.360 1.703 Unverändert 28 36

Deutliche Verluste - Auch das Öffnen der Geldschleusen durch die US-Notenbank hat der Wall Street nicht zu Aufschlägen verholfen. Die Ankündigung der Federal Reserve, praktisch unbegrenzte Anleihekäufe zu tätigen, stützte die Indizes nur ein wenig - die Rezessionssorgen wegen der Coronavirus-Pandemie waren stärker. Damit knüpften die Indizes an ihre miserable Vorwoche an. Um das geplante gigantische Hilfsprogramm in den USA gegen die wirtschaftlichen und sozialen Folgen der Coronakrise ist ein heftiges Tauziehen entbrannt. Bereits den zweiten Tag in Folge wurde das bis zu 2 Billionen Dollar schwere Maßnahmenpaket durch den Widerstand der Demokraten im Senat blockiert. Unter den Einzelaktien haussierten Boeing um 11,7 Prozent. Der Flugzeugbauer hat wegen der Folgen der Coronavirus-Pandemie vorübergehend die Dividende gestrichen. Außerdem wird ein bereits seit vergangenem April ausgesetztes Aktienrückkaufprogramm nicht wieder aufgenommen. Zudem setzt Boeing die Produktion in Seattle aus. Über den Ausfall der Dividende war an den Vortagen bereits spekuliert worden, an denen die Boeing-Aktie bereits massiv unter Druck gestanden hatte.

US-ANLEIHEN

Laufzeit Rendite Bp zu VT Rendite VT +/-Bp YTD 2 Jahre 0,29 -4,5 0,34 -90,8 5 Jahre 0,38 -9,3 0,47 -154,8 7 Jahre 0,58 -15,1 0,73 -166,6 10 Jahre 0,72 -12,9 0,85 -172,1 30 Jahre 1,32 -10,3 1,42 -174,8

Mit der praktisch unbegrenzten Nachfrage nach US-Staatsanleihen durch die Fed schossen die Notierungen am US-Rentenmarkt in die Höhe. Im Gegenzug fiel die Rendite zehnjähriger US-Anleihen um 12,9 Basispunkte auf 0,72 Prozent.

DEVISEN

DEVISEN zuletzt +/- % 00:00 Fr, 8:58 Uhr % YTD EUR/USD 1,0853 +1,0% 1,0746 1,0695 -3,2% EUR/JPY 119,80 +0,5% 119,23 117,84 -1,7% EUR/GBP 0,9293 -0,1% 0,9298 0,9193 +9,8% GBP/USD 1,1682 +1,1% 1,1554 1,1633 -11,9% USD/JPY 110,28 -0,6% 110,97 110,19 +1,5% USD/KRW 1246,47 -2,1% 1273,00 1263,75 +7,9% USD/CNY 7,0675 -0,4% 7,0926 7,1112 +1,5% USD/CNH 7,0854 -0,4% 7,1174 7,1354 +1,7% USD/HKD 7,7557 -0,0% 7,7561 7,7566 -0,5% AUD/USD 0,5964 +2,2% 0,5838 0,5790 -14,9% NZD/USD 0,5819 +1,9% 0,5709 0,5651 -13,6% Bitcoin BTC/USD 6.594,51 +2,2% 6.454,71 5.879,26 -8,5%

Der Dollar gehörte zu den Verlierern der Fed-Maßnahme, denn die US-Notenbank dürfte ihre Bilanz gewaltig aufblähen und die Inflation befeuern. Der Euro stieg auf das Tageshoch von 1,0803 Dollar nach einem -tief bei 1,0658 - und ging am späten Montag bei 1,0738 um.

++++ ROHSTOFFE +++++

ÖL

ROHOEL zuletzt VT-Settl. +/- % +/- USD % YTD WTI/Nymex 24,41 23,36 +4,5% 1,05 -59,3% Brent/ICE 28,12 27,03 +4,0% 1,09 -56,5%

Die Ölpreise profitierten von der Fed-Ankündigung, vor allem US-Leichtöl der Sorte WTI. Es gewann je Fass 3,9 Prozent auf 23,51 Dollar, europäisches Referenzöl der Sorte Brent stieg um 0,9 Prozent auf 27,23 Dollar.

METALLE

METALLE zuletzt Vortag +/- % +/- USD % YTD Gold (Spot) 1.576,28 1.566,25 +0,6% +10,03 +3,9% Silber (Spot) 13,75 13,46 +2,2% +0,30 -23,0% Platin (Spot) 664,05 649,70 +2,2% +14,35 -31,2% Kupfer-Future 2,14 2,11 +1,6% +0,03 -23,7%

Die Dollarschwäche und die Aussicht auf Geldentwertung trieben den Goldpreis massiv nach oben. Die Feinunze gewann 4,3 Prozent auf 1.553 US-Dollar.

MELDUNGEN SEIT VORTAG, 20.00 UHR

POLITIK USA / AFGHANISTAN

Die USA kürzen wegen des Streits um die Besetzung des Präsidentenamts in Afghanistan ihre Hilfen für das Land um eine Milliarde Dollar (930 Millionen Euro). Das teilte US-Außenminister Mike Pompeo nach einem Besuch in Kabul mit. Er hatte dort Staatschef Ashraf Ghani sowie dessen Erzrivalen Abdullah Abdullah getroffen, die seit der Wahl im vergangenen Jahr beide die Präsidentschaft für sich beanspruchen.

CORONA / USA

Die in den USA geltenden Restriktionen in der Corona-Krise sollten nach Ansicht von US-Präsident Donald Trump so rasch wie möglich wieder gelockert werden. Er wolle, dass das Geschäftsleben wieder öffne, "denn unser Land ist dafür bestimmt, offen zu sein", sagte Trump am Montag in einem Briefing für die Presse im Weißen Haus. Eine Schließung der weltweit führenden Wirtschaftsmacht lasse sich nicht bewerkstelligen. Die Lockerungen können laut Trump Anfang der kommenden Woche verkündet werden.

Nach massenweisen Verstößen gegen die wegen des Coronavirus verhängte Ausgangssperre in Kalifornien verschärft derweil der Bundesstaat das Vorgehen. Öffentliche Parkplätze an den Stränden und Parks werden geschlossen, wie Gouverneur Gavin Newsom verkündete.

CORONA / OLYMPIA

Ein langjähriges Mitglied des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) hält die Verschiebung der Olympischen Spiele in Tokio wegen der Corona-Krise für unvermeidlich. Er gehe davon aus, dass das IOC eine Verschiebung vorbereitet, sagte der Kanadier Dick Pound der Nachrichtenagentur AFP am Montag.

PG&E

Der US-Stromversorger hat wegen der verheerenden Waldbrände in Kalifornien im Jahr 2018 die Verantwortung für den Tod dutzender Menschen eingeräumt. Im Rahmen einer Vereinbarung mit der Staatsanwalt von Butte wird sich PG&E in einem Schuldplädoyer bei Gericht dazu bekennen, für die fahrlässige Tötung von 84 Menschen verantwortlich zu sein. Die jetzt geschlossene Vereinbarung sieht vor, dass das Unternehmen Geldstrafen zahlt und zudem Wiederaufbaukosten - unter anderem in der Wasserversorgung - übernimmt. Die Vereinbarung muss aber noch von einem Konkursgericht gebilligt werden.

TWITTER

rechnet wegen der Corona-Krise mit einem operativen Verlust und einem leichten Umsatzrückgang im ersten Quartal. Bislang war das Unternehmen von einem operativen Gewinn von 30 Millionen Dollar ausgegangen. Grund für die Gewinnwarnung sind sinkende Werbeeinnahmen.

