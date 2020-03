Igår, den 23 mars 2020, offentliggjorde SEMAFO Inc. ("SEMAFO") och Endeavour Mining Corporation ("Endeavour") ett pressmeddelande med information om att SEMAFO och Endeavour träffat ett avtal innebärande att Endeavour förvärvar samtliga utestående aktier i SEMAFO. Förvärvet är villkorat av godkännanden från aktieägarna i SEMAFO respektive Endeavour, samt vissa regulatoriska godkännanden. Enligt regelverket för Nasdaq Stockholm kan en emittents finansiella instrument observationsnoteras om emittenten är föremål för ett offentligt uppköpserbjudande eller om en budgivare har offentliggjort sin avsikt att lämna ett sådant erbjudande med avseende på emittenten. Bestämmelsen tillämpas även i samband med en fusion eller ett fusionsliknande förfarande. Mot ovanstående bakgrund beslutar Nasdaq Stockholm AB att aktierna i SEMAFO Inc. (SMF, ISIN-kod CA8169221089, orderboks-ID 84981) ska observationsnoteras. Yesterday, March 23, 2020, SEMAFO Inc. ("SEMAFO") and Endeavour Mining Corporation ("Endeavour") issued press release with information that SEMAFO and Endeavour have entered into an agreement whereby Endeavour will acquire all of the issued and outstanding securities of SEMAFO. The acquisition is subject to shareholder approvals of both SEMAFO and Endeavour and certain regulatory approvals. According to the rules of Nasdaq Stockholm, an issuer's financial instruments may be given observation status if the issuer is subject to a public offer or a bidder has disclosed its intention to raise such a bid in respect of the issuer. The rule also applies in the event of a merger or a merger-like process. Given the above, Nasdaq Stockholm AB has decided that the shares in SEMAFO Inc. (SMF, ISIN code CA8169221089, order book ID 84981) shall be given observation status. För eventuella frågor om detta börsmeddelande vänligen kontakta Bolagsövervakningen på telefon 08-405 60 00. For further information concerning this exchange notice please contact Issuer Surveillance, telephone +46 8 405 60 00.