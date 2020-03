Von Cristina Roca

BARCELONA (Dow Jones)--Roche will die Produktion eines Medikaments zur Behandlung von rheumatoider Arthritis hochfahren, das auch zur Behandlung von Covid-19-Patienten eingesetzt werden könnte. Der Schweizer Pharmahersteller rechnet mit steigender Nachfrage nach Actemra, sollte das Mittel auch zur Behandlung der durch das Virus verursachten Lungenentzündung zugelassen werden.

Zu Wochenbeginn hatte US-Gesundheitsbehörde FDA grünes Licht für die dafür notwendige Phase-III-Programm gegeben. Dies sei die erste globale Studie zu Actemra in dieser Indikation, erklärte Roche am Dienstag. Der Konzern arbeitet nach eigenen mit Hochdruck an einer Erhöhung der Produktionskapazitäten.

Ausgeweitet werden soll überdies die Produktion des diagnostischen Tests Cobas für das Virus Sars-Cov-2.

Die Pandemie führe im übrigen bislang nur in begrenztem Umfang zu Beschränkungen in der Auslieferung von Medikamenten, so Roche.

