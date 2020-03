BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG: Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 gesteigertDGAP-News: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG: Ergebnis im Geschäftsjahr 2019 gesteigert24.03.2020 / 08:41 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.BBI Immobilien AG steigert Ergebnis im Geschäftsjahr 2019- Prognosen vollumfänglich erfüllt- Umsatzerlöse mit 14.634 TEUR leicht über Vorjahresniveau- Ergebnis nach Steuern steigt um 9,5 % auf 5.931 TEURIngolstadt, 24. März 2020 - Die BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG), eine auf Bestandshaltung von Einzelhandelsimmobilien fokussierte Gesellschaft, konnte im Geschäftsjahr 2019 ihre Ertragszahlen weiter steigern. Die Umsatzerlöse lagen mit 14.678 TEUR leicht über dem Vorjahreswert von 14.634 TEUR. Die sonstigen betrieblichen Erträge beliefen sich auf 638 TEUR (Vorjahr: 665 TEUR).Der Materialaufwand hat sich auf 1.918 TEUR erhöht (Vorjahr: 1.696 TEUR). Die Personalaufwendungen beliefen sich auf 52 TEUR (Vorjahr: 29 TEUR). Die Abschreibungen auf immaterielle Vermögensgegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen gingen auf 3.856 TEUR zurück (Vorjahr: 4.445 TEUR). Die sonstigen betrieblichen Aufwendungen sanken leicht auf 116 TEUR (Vorjahr: 127 TEUR). Die Zinsaufwendungen konnten weiter reduziert werden und betrugen 2.875 TEUR (Vorjahr: 3.020 TEUR).Das Ergebnis nach Steuern lag im abgelaufenen Berichtszeitraum bei 6.531 TEUR (Vorjahr: 6.015 TEUR). Das um Sondereinflüsse bereinigte Ergebnis nach Steuern konnte gegenüber dem Vorjahr um 9,5 % auf 5.931 TEUR gesteigert werden (Vorjahr: 5.415 TEUR). Die Sondereinflüsse belaufen sich auf 600 TEUR (Vorjahr: 600 TEUR) und sind wie im Vorjahr auf einen auszuweisenden Buchgewinn im Zusammenhang mit dem Brandfall in Goch zurückzuführen.Das Ergebnis nach Steuern in Höhe von 6.531 TEUR ist aufgrund des bestehenden Ergebnisabführungsvertrags in voller Höhe an die Muttergesellschaft, die VIB Vermögen AG, abzuführen.Für das laufende Geschäftsjahr 2020 rechnet die BBI mit Umsatzerlösen zwischen 14.800 und 15.800 TEUR und einem Ergebnis nach Steuern ohne Sondereinflüsse zwischen 6.500 und 7.100 TEUR. Mögliche negative Folgen durch die Ausbreitung des Corona-Virus sind nach Auffassung des Vorstands derzeit nicht prognostizierbar und deswegen nicht Bestandteil dieser Prognose.Der vollständige Geschäftsbericht 2019 der BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG steht ab dem 21. April 2020 auf der Webseite der Gesellschaft (www.bbi-immobilien-ag.de) im Bereich "Investor Relations" zum Download zur Verfügung.KontaktInvestor Relations:VIB Vermögen AG Petra Riechert Tel: + 49 (0)8431 9077-952 Tilly-Park 1 Fax: + 49 (0)8431 9077-929 86633 Neuburg/Donau E-Mail: petra.riechert@vib-ag.deUnternehmensprofilDie BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG (BBI Immobilien AG) ist im Jahr 2006 aus der Bürgerliches Brauhaus Ingolstadt AG mit ihrer traditionsreichen Tochtergesellschaft Herrnbräu GmbH & Co. KG hervorgegangen. Nach Übernahme des Immobilienbestands der Brauerei positioniert sich die BBI Immobilien AG als Bestandshalter für Gewerbeimmobilien im konsumentennahen Bereich. Hierzu zählen insbesondere Fachmarkt- und Einzelhandelszentren sowie SB-Märkte.24.03.2020 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. Medienarchiv unter http://www.dgap.deSprache: Deutsch Unternehmen: BBI Bürgerliches Brauhaus Immobilien AG Tilly-Park 1 86633 Neuburg an der Donau Deutschland Telefon: +49 (0) 8431 9077 951 Fax: +49 (0) 8431 9077 973 E-Mail: rainer.hettmer@bbi-immobilien-ag.de Internet: www.bbi-immobilien-ag.de ISIN: DE0005280002 WKN: 528000 Börsen: Regulierter Markt in München; Freiverkehr in Berlin, Frankfurt (Basic Board) EQS News ID: 1002905Ende der Mitteilung DGAP News-Service1002905 24.03.2020