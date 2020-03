(Technische Wiederholung)

FRANKFURT (Dow Jones)--Der IT-Dienstleister Cancom hat seine vorläufig genannten Eckzahlen für das vergangene Jahr wegen einer Bilanzierungsumstellung nach unten korrigiert. Der Umsatz liege 2019 bei 1,55 Milliarden und nicht wie Anfang Februar berichtet bei 1,64 Milliarden Euro, teilte die Cancom Gruppe mit. Der für das Vorjahr ausgewiesene Wert ändere sich auf 1,31 Milliarden von 1,38 Milliarden Euro. Das EBITDA werde etwa 2 bis 3 Prozent unter dem zuvor genannten Wert liegen, die bereinigte Marge aber wohl leicht höher ausfallen.

Andere Finanzkennzahlen wie der Cash Flow, das Working Capital oder Bilanzverhältnisse würden vom veränderten Umsatzausweis nicht wesentlich betroffen sein, so das Unternehmen weiter. Den vollständigen Geschäftsbericht will das Unternehmen nun am 28. April veröffentlichen. Bisher hatte Cancom geplant, den Bericht am 30. März vorzulegen. Grund für die Verschiebung seien schwierigere Umstände bei Verfügbarkeiten und Abstimmungen im Rahmen der Erstellung des Jahresabschlusses infolge der Ausbreitung des Corona-Virus.

March 24, 2020

