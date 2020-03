Sehr starke Vorgaben von den asiatischen Märkten und insbesondere aus Japan, wo der Nikkei-225 am Dienstag um 7 Prozent in die Höhe kletterte, sorgen am Morgen für Optimismus auch in Frankfurt. Der DAX dürfte zu Beginn des regulären Handels um rund 5 Prozent auf 9.200 Punkte steigen. Als Auslöser für den Kursanstieg gelten die jüngst angekündigten Hilfsmaßnahmen der internationalen Notenbanken im Kampf gegen die wirtschaftlichen Auswirkungen der Coronavirus-Pandemie. Alle aktuellen Entwicklungen ...

