Von Cristina Roca

FRANKFURT (Dow Jones)--Die Geschäftsführung der spanischen Banco Santander will angesichts der Corona-Krise auf einen Teil ihres Gehaltes verzichten und ändert den Fahrplan für die Dividendenausschüttung für das laufende Jahr. Mit dem Geld, das in einen neuen Fonds eingebracht wird, soll das Coronavirus bekämpft werden, teilte die Bank mit. Der Fonds umfasse zunächst mindestens 25 Millionen Euro, damit soll auch die nötige Schutzausrichtung finanziert werden.

Zur Dividende erklärten die Spanier, alle Zahlungen 2020 würden in einer Abschlussdividende zusammengefasst, die im Mai 2021 ausgezahlt werden soll. Dies bedeutet, dass im November keine Zwischendividende ausgeschüttet werde. Mit dieser Entscheidung will die Bank ihre finanzielle Flexibilität erhöhen, um die Kreditvergabe anzukurbeln und Unternehmen und Personen in finanzieller Not zu helfen. Banco Santander sagte weiter, man erfülle weiterhin die Kapitalanforderungen, um die derzeitige Dividendenpolitik mit einer Ausschüttungsquote von 40 bis 50 Prozent beizubehalten.

March 24, 2020 03:29 ET (07:29 GMT)

