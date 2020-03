Der Börsen-Wecker vom 24.03.2020 mit den wichtigsten Ereignissen der letzten Stunden. Übersichtlich aufbereitet mit den Schlusskursen vom Dax, Dow Jones und Nikkei 225. Börse Aktien Frankfurt: Keine Panik mehr Am deutschen Aktienmarkt scheint sich die Lage am Dienstag weiter zu beruhigen. Der X-Dax als Indikator für den Dax deutete knapp eine Stunde vor dem Start einen Zuwachs von 4,4 Prozent auf 9128 Punkten an. weiterlesen Rohstoffe Ölpreise setzen ...

