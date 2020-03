FRANKFURT (Dow Jones)--Mit dem erhofften Ausbruch aus der Seitwärtsspanne zeigen sich die DAX-Futures am Dienstagmorgen. Mit dem Rettungspaket der US-Notbank und der kräftigen Reaktion an Asiens Börsen geht es auch hier noch oben. Sogar den von technischen Analysten gern gesehenen Retest der Ausbruchsniveaus von oben bei rund 9.050 Punkten hat es am Morgen schon gegeben.

Der Juni-Kontrakt des DAX-Futures steigt um 378,5 auf 9.160,5 Punkte. Das Tageshoch liegt bislang bei 9.177,5 und das Tagestief bei 8.860,5 Punkten. Umgesetzt wurden bisher rund 8.000 Kontrakte.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/mod/ros

(END) Dow Jones Newswires

March 24, 2020 03:33 ET (07:33 GMT)

Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.