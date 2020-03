Der deutsche Aktienmarkt zeigt am Dienstag zunächst Anzeichen einer Erholung.Der DAX ging mit einem Zuwachs von 5,73 Prozent auf 9.242,06 Punkten in den Tag.Damit setzt sich an der Börse die jüngste Stabilisierung in dem seit 24. Februar andauernden Corona-Crash fortsetzen. Zum Wochenauftakt hatte der DAX zwar 2,10 Prozent auf 8.741,15 Punkte verloren, damit aber auch deutlich über dem Tagestief geschlossen.Zudem hielt das Anfang vergangener Woche erreichte Corona-Crash-Tief ...

