Wien (www.anleihencheck.de) - Die durch die Covid-19-Ansteckung ausgelöste und durch den Ölpreisschock noch verschärfte Risk-off Stimmung führte zu einem marktweiten Abverkauf der CEE-Credits, so die Analysten der Raiffeisen Bank International AG (RBI).Obwohl die globale Finanzmarktvolatilität (VIX) bereits die Höchststände von 2008/09 erreicht habe, würden die Analysten angesichts der erhöhten Rezessionsängste in Europa sowie weltweit und der schwer einzuschätzenden Auswirkungen der geld- und fiskalpolitischen Maßnahmen auf der Seitenlinie bleiben, da der Markt ihrer Meinung nach die Risiken noch nicht umfassend neubewertet habe, insbesondere angesichts der verzögerten und noch unbekannten Kosten der schrittweise eingeführten Quarantäneregelung. Betrachte man das CEMBI-Universum, so würden die Spreads in der Tat kein Hard-Landing-Szenario widerspiegeln, da sowohl die IG als auch HY-Credits noch weit von den Höchstständen von 2008/09 entfernt seien. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...