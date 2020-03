FRANKFURT (Dow Jones)--Abwärts geht es am Dienstagmorgen mit den Renten-Futures. Mit der Rückkehr von etwas Zuversicht an den Aktienmärkten sinkt der Bedarf an "Sichere-Hafen-Investments". Entsprechend werden Renten-Futures verkauft.

Der Juni-Kontrakt des Bund-Futures verliert 68 Ticks auf 170,59 Prozent. Das Tageshoch liegt bislang bei 171,38 Prozent und das Tagestief bei 170,53 Prozent. Umgesetzt wurden bisher 24.000 Kontrakte. Der Buxl-Futures büßt 158 Ticks auf 211,72 Prozent ein. Der Bobl-Futures reduziert sich um 18 Ticks auf 134,35 Prozent.

March 24, 2020

