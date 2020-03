Im abgelaufenen Geschäftsjahr 2019 hat SINGULUS TECHNOLOGIES (ISIN: DE000A1681X5) nach IFRS (International Financial Reporting Standards) einen Umsatz von 79,4 Mio. € (Vorjahr 127,5 Mio. €) erreicht. Es wurde ein operatives Ergebnis (EBIT) von -8,2 Mio. € erzielt (Vorjahr: 6,8 Mio. €). Aufgrund der Insolvenz eines großen Kunden im Segment Solar entstanden der Gesellschaft in 2019 Wertminderungsaufwendungen in Höhe von 3,3 Mio. €, die im EBIT berücksichtigt wurden. Vor Abschreibungen (EBITDA) wurde mit -4,1 Mio. € ebenfalls ein negatives Ergebnis verzeichnet (Vorjahr: 9,1 Mio. €). SINGULUS TECHNOLOGIES ...

