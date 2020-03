Zoom Communications (ZM) nicht zu stoppen!

Analyse erstellt im Auftrag von





Symbol:ISIN:Zoom Video Communications, Inc. bietet eine Kommunikationsplattform für Online Meetings in Amerika, im asiatisch-pazifischen Raum, in Europa, im Nahen Osten und in Afrika ermöglicht. Die Plattform verbindet Menschen durch reibungslose Video-, Sprach-, Chat- und Inhaltsfreigabe. Die Cloud-native Plattform des Unternehmens ermöglicht Videoerlebnisse und verbindet Benutzer über verschiedene Geräte und Standorte hinweg in einem einzigen Meeting.Die Aktie wurde erstmal im April letzten Jahres an der Börse zugelassen und verläuft seit dem im mittelfristigen Chart aufwärtsgerichtet.Mittelfristig kam es zu es gestern zu einem Ausbruch nach oben unter erhöhtem Volumen. In Zeiten des Corona Virus arbeiten viele Menschen von zu Hause und Software für Video-Konferenzen wie diese werden immer wichtiger. Dies ist unter anderem der Grund warum die Aktie relative Stärke zeigt im Vergleich zu den Indizes. Zudem glänzt das Unternehmen mit steigenden EPS und Verkaufszahlen der letzten Quartalen. Sobald wir eine Korrektur in dem Unterstützungsbereich sehen, könnten sich erste Long Setups ergeben.Meine Meinung zu ZM ist bullisch