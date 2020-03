In den deutschen VW-Werken steht die Produktion derzeit wegen hoher Ansteckungsrisiken, abgebrochener Lieferketten sowie der in Europa und China stark eingebrochenen Autonachfrage vorübergehend still.Zusätzlich hat Volkswagen auch seine Produktion in Argentinien und Mexiko vorübergehend eingestellt. An den beiden argentinischen Standorten in General Pacheco nahe Buenos Aires und in Córdoba werde bis zum 31. März nicht mehr gearbeitet, teilte Volkswagen mit. In den beiden Werken in Mexiko - in Puebla ...

Den vollständigen Artikel lesen ...