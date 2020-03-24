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WKN: A0JM15 ISIN: AU000000RFG3 Ticker-Symbol: JUU 
Frankfurt
24.03.20
09:05 Uhr
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Branche
Nahrungsmittel/Agrar
Aktienmarkt
AUSTRALIEN
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