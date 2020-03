LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank HSBC hat das Kursziel für MTU nach einem virusbedingten Produktionsstopp an mehreren europäischen Standorten von 269 auf 179 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Pandemie-Auswirkungen würden jetzt real, wie Analyst Richard Schramm in einer am Dienstag vorliegenden Studie schrieb. Was die mittel- bis langfristige Wachstumsgeschichte des Triebwerkbauers angeht bleibt er jedoch zuversichtlich./kro/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 23.03.2020 / 16:55 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.03.2020 / 02:15 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: DE000A0D9PT0

