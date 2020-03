FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Bestätigte Jahresziele kommen am Dienstag bei den Aktionären von Corestate vorbörslich besonders gut an. Dass der Immobilienverwalter Corestate Capital trotz der Coronavirus-Pandemie an seinen Zielen für das laufende Jahr festhält, wurde von Händlern in ersten Kommentaren als beruhigend angesehen - Grund genug für die Anleger, im Zuge einer kräftigen allgemeinen Markterholung munter zuzugreifen. Die zuletzt auf einem Tief seit 2016 angekommenen Aktien rückten am Vormittag um um 13,11 Prozent auf 25,45 Euro vor./tih/mis

