Die großen internationalen Fonds (Länder wie Petrodollar) müssen ihre Portfolios teilweise auflösen. Das Geld wird für die Finanzierung von Rettungsprogrammen und anderen Defiziten benötigt. Diese Aktien sind jedoch überwiegend in sogenannten ETF-Paketen gebündelt. Wird also verkauft, müssen diese Pakete im gleichen Umfange aufgelöst werden wie sie aufgebaut worden sind. Das löst Verkaufswellen aus, in denen ein Dominoeffekt steckt. Das ergibt eine äußerst schwierige Makrteinschätzung für alle großen Titel. Die Techs sind die bisherigen Verlierer, wie bereits beschrieben. Sie stören das Börsenbild erheblich.



