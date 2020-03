Dow Jones hat von Pressetext eine Zahlung für die Verbreitung dieser Pressemitteilung über sein Netzwerk erhalten.

Jena (pts007/24.03.2020/09:00) - ESET wurde bei den diesjährigen AV-TEST Awards für seinen herausragenden IT-Schutz prämiert. Mit den Awards kürt das Testinstitut jedes Jahr die besten Security-Produkte ihrer Klasse. Hierfür müssen die Sicherheitslösungen im gesamten Jahr in den jeweiligen Tests mit Bestleistungen glänzen. Zusätzlich zu den regelmäßigen AV-TEST-Zertifikaten für hervorragenden Schutz, erhält ESET in diesem Jahr den begehrten AV-TEST Award in der Kategorie "Usability" für Unternehmenslösungen. Gerade der Bereich Benutzbarkeit ist entscheidend für einen problemlosen Einsatz in Firmennetzwerken. Eine geringe Fehlalarmquote bei alltäglichen Aufgaben, hält den Aufwand für Anwender und Admins gering. "Mit einer konstant geringen Fehlalarmquote empfiehlt sich 'Endpoint Security' von ESET als hervorragende Schutzlösung für Unternehmen", sagt Andreas Marx, CEO von AV-TEST. Kaum eine andere Software konnte im Jahrestest in der Kategorie Usability derart überzeugen. "ESET legt bei der Entwicklung seiner IT-Sicherheitslösungen den Fokus auf die Bedürfnisse der Kunden und die realen Gefahren für deren IT-Infrastruktur", so Michael Schröder, Business Development Manager bei ESET. "Das gute Abschneiden belegt die hohe Wirksamkeit unserer Erkennungs- und Abwehrtechnologien." Über die AV-Test Awards Mit den Preisen werden die Hersteller von innovativen Sicherheitslösungen für ihre Top-Ergebnisse über einen einjährigen Testzeitraum prämiert. Insgesamt hat AV-TEST 20 Produkte in den Kategorien Schutz, Leistung, Benutzerfreundlichkeit, Reparatur und mobile Sicherheit ausgezeichnet. Nach strengen Tests wurde die Endpoint-Security-Lösung von ESET mit dem Best Usability 2019 Award des AV-TEST-Instituts ausgezeichnet. ESET Endpoint Security: Plattformunabhängige Mehrschichtlösung ESET Endpoint Security ist eine plattformunabhängige Mehrschichtlösung für Endpoint-Geräte, mit der dateibasierte Malware-Angriffe abgewehrt und bösartige Aktivitäten erkannt werden können. Zusätzlich stellt es Techniken für die Analyse und Behebung von Bedrohungen bereit. Das Produkt kombiniert Machine Learning, Big Data und menschliches Know-how für Verhaltensanalyse, Ransomware-Shield, Advanced Memory Scanner, Netwerkschutz, Exploit Blocker, Botnet-Schutz und vieles mehr. Dabei werden die ausführenden Systeme so wenig wie möglich belastet. Die Anzahl der Fehlalarme ist minimal. Weitere Information zu den AV-Test Awards 2019 gibt es hier: https://www.av-test.org/de/news/av-test-award-2019-fuer-eset/ (Ende) Aussender: ESET Deutschland GmbH Ansprechpartner: Christian Lueg Tel.: +49 3641 3114 269 E-Mail: christian.lueg@eset.de Website: www.eset.com/de Quelle: http://www.pressetext.com/news/20200324007

