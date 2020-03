Mit dem Börsenkrach 2020 dürften viele ETF-Investoren ihre Träume vom frühen Ruhestand beerdigt haben. Die Stimmung am Aktienmarkt fühlt sich derzeit an, als wäre ein vollbeladener Lastwagen mit Vollgas gegen eine Wand gefahren. Es ist nichts schönzureden - hier wurde reichlich Porzellan zerschlagen. Je nachdem, welchen Index man jetzt anschaut, sind Jahre oder gar Jahrzehnte an Kursgewinnen innerhalb weniger Tage vernichtet worden (Stand: 23.03.2020). Doch trotz allem ist noch nichts verloren. ...

