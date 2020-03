FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Positive Unternehmensaussagen klingen für die Anleger in der Corona-Krise derzeit wie Musik in den Ohren. Am Dienstag war es der Laserspezialist LPKF , der mit optimistischen Tönen zur Dividende einen vorbörslichen Kurssprung auslöste. So gewannen die Anteile des SDax -Konzerns im Xetra-Handel fast 20 Prozent.



LPKF will für 2019 nach vier Jahren wieder eine Dividende zahlen und rechnet mittelfristig mit weiterem starken Umsatz- und Ergebniswachstum. Die Dividende komme überraschend, äußerte ein Händler. Dass zunächst wegen des Coronavirus eine Durststrecke vor dem Unternehmen liege, decke sich mit den jüngsten Aussagen der Wettbewerber./ajx/fba



dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

LPKF LASER-Aktie jetzt für 4€ handeln - auf Smartbroker.de